Calciomercato: Lukaku nel mirino del Chelsea, Milan vuole Tomori

Blues al lavoro per rafforzarsi, rossoneri per riscattare il difensore LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Anche se ha appena trionfato in Champions League, il Chelsea è già al lavoro per rafforzarsi in vista della prossima stagione. Secondo 'The Telegraph', il tecnico Tuchel avrebbe messo gli occhi su Romelu Lukaku, attaccante belga di cui i neo campioni d'Italia potrebbero privarsi per motivi legati alle finanze del club. Secondo il 'The Guardian', invece, i nerazzurri di Simone Inzaghi starebbero corteggiando sia la punta francese Olivier Giroud che l'ex romanista Emerson. Non solo: il Milan starebbe lavorando con decisione al riscatto di Fikayo Tomori, giunto in prestito ai rossoneri di Stefano Pioli. (ITALPRESS). mc/red 31-Mag-21 12:54