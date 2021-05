Impresa Musetti al Roland Garros, avanti Sinner, fuori Sonego

Al secondo turno anche Mager, fra le donne bene Trevisan. Esordio positivo per Federer, Osaka si ritira. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Splendido Lorenzo Musetti, avanti a fatica Jannik Sinner e Gianluca Mager che si sfideranno in un derby al secondo turno, subito fuori Lorenzo Sonego mentre fra le donne parte col piede giusto Martina Trevisan. Il giovanissimo talento di Carrara debutta col botto al Roland Garros, eliminando in tre set David Goffin, numero 13 del mondo e del tabellone: 6-0 7-5 7-6 (3) il finale con cui Musetti la spunta su Goffin, già nella passata edizione subito fuori per mano di un altro giovane azzurro, Jannik Sinner. E a proposito del 19enne di Sesto Pusteria, nel tabellone parigino come testa di serie numero 18, esordio non semplice visto che ha bisogno di oltre tre ore e mezza per piegare la resistenza di Pierre-Hugues Herbert, con tanto di match-point annullato nel decimo gioco del quarto set: 6-1 4-6 6-7 (4) 7-5 6-4. Al secondo turno se la vedrà con Gianluca Mager, che si impone per 6-2 3-6 6-4 7-5, in due ore e 36 minuti di gioco, sul tedesco Peter Gojowczyk, entrato in tabellone come lucky loser al posto di Millman. Delude invece Lorenzo Sonego, battuto dal sudafricano Lloyd Harris per 7-5 6-4 6-4. In campo femminile Martina Trevisan conferma come l'aria di Parigi le faccia bene e supera la belga Alison Van Uytvanck per 7-5 4-6 6-4. Oggi era anche il gran giorno di Roger Federer: 6-2 6-4 6-3 al qualificato Istomin il suo biglietto di presentazione. Vittoria 'storica' per Daniil Medvedev, che per la prima volta in carriera supera il primo turno a Parigi (6-3 6-3 7-5 su Bublik). Fra le donne, buona la prima per la campionessa uscente e vincitrice degli ultimi Internazionali, Iga Swiatek (6-0 7-5 alla slovacca Juvan), e per l'altra finalista della scorsa edizione, Sofia Kenin (6-4 4-6 6-3 su Jelena Ostapenko). Ma la notizia di giornata arriva fuori dal campo: dopo le polemiche (con tanto di multa e minaccia di squalifica) dei giorni scorsi per la sua decisione di non presentarsi in conferenza stampa, Naomi Osaka lascia Parigi. La tennista giapponese ha annunciato che si prenderà una pausa dal campo. (ITALPRESS). glb/gm/red 31-Mag-21 20:48