Mercedes-Benz Italia partner dei Centri di Guida Sicura Aci

ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-Benz Italia ha stretto una partnership biennale con i Centri di Guida Sicura ACI. Un accordo che nasce da una condivisione di valori quali sicurezza, sostenibilita' e l'importanza di fare sistema in una delicata fase di transizione, che vede l'industria dell'automotive protagonista della piu' grande trasformazione della sua storia. Per i prossimi due anni, i Centri di Guida Sicura ACI di Roma (Vallelunga) e Milano (Lainate) costituiranno un importante punto di riferimento nella valorizzazione di prodotti e strategie di Mercedes-Benz in Italia. La partnership garantira', infatti, una piattaforma polivalente per lo sviluppo di attivita' in diversi settori. Dall'impegno nel campo della sicurezza e della sostenibilita', valori che da sempre accomunano Mercedes-Benz Italia e l'Automobile Club d'Italia, alla Driving Performance a bordo della gamma firmata Mercedes-AMG. "L'accordo con i Centri di Guida Sicura ACI e' molto piu' che una semplice partnership", ha dichiarato Radek Jelinek, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia. "E' un segnale importante della necessita' di fare sistema e creare valore per un settore cosi' importante come quello dell'automotive nel nostro Paese. Allo stesso tempo, rappresenta per noi l'opportunita' di poter contare sul supporto e la logistica di strutture di eccellenza, con due hub distribuiti in maniera strategica sul territorio. Tutto questo ci consentira' di mettere in campo numerose attivita', con un partner affidabile e di grande valore al nostro fianco". "I Centri Guida Sicura ACI sono un'eccellenza europea nella ricerca, nello sviluppo e nella formazione per un livello sempre piu' elevato di sicurezza stradale", ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Automobile Club d'Italia. "La sicurezza sulle strade per tutti, a partire dai piu' vulnerabili quali i pedoni e i ciclisti, e' difatti il primo obiettivo di ACI. Siamo lieti che Mercedes Benz, costruttore leader nelle tecnologie per la sicurezza, condivida con noi questa missione e certi che il loro apporto incrementera' ulteriormente le capacita' dei Centri e la diffusione della cultura della sicurezza." L'incremento tecnologico sui veicoli ha contribuito notevolmente alla sicurezza mentre il fattore umano continua ad essere l'anello debole", ha dichiarato Carlo Alessi, Presidente di ACI Vallelunga S.p.A. "Per incentivare la sicurezza si puo' dotare il primo di sistemi di sicurezza attiva, ma e' altrettanto necessario che l'uomo sappia gestirli dotandosi delle abilita' necessarie per reagire nel modo giusto di fronte agli imprevisti. Avere Mercedes al nostro fianco non e' soltanto motivo di orgoglio e prestigio ma e' di piu', e' avere accanto un partner d'eccellenza che da sempre ha creduto alla sicurezza facendo dialogare uomo e veicolo per ottimizzare le potenzialita' di entrambi". ACI Vallelunga S.p.A., societa' di Automobile Club d'Italia, rappresenta una realta' unica nel suo genere: la societa', partita dalla gestione dell'Autodromo di Vallelunga, gestiste oggi il polo multifunzionale di Vallelunga alle porte di Roma, e dal 2015 il Polo di Lainate alle porte di Milano. Il progetto di Automobile Club d'Italia e' sviluppare su tutto il territorio nazionale impianti motoristici polifunzionali e di guida sicura. Tali impianti contribuiscono alla valorizzazione del territorio attraverso la promozione dell'attivita' sportiva, dell'Automotive, della sicurezza stradale e del turismo. ACI Vallelunga organizza i Corsi di Guida Sicura ACI SARA a tutti coloro che hanno un'abilitazione alla guida per auto, moto, scooter, minicar, fuoristrada, veicoli industriali, camper, furgoni, autobus e che utilizzano tali mezzi per lavoro o per diletto, con particolare attenzione ai neo-patentati che rappresentano il 20% degli utenti del centro e ai quali vengono applicati forti sconti. I corsi, della durata di un giorno (8 ore), oltre alla formazione in aula, prevedono molteplici esercitazioni pratiche di guida che vengono realizzate su aree idonee e appositamente attrezzate che permettono di svolgere il corso anche con il mezzo privato del cliente: sempre nel rispetto del Codice della Strada e all'insegna della massima sicurezza per gli utenti che vi partecipano. I centri sono dotati di aree esercizio identiche alle infrastrutture stradali (es. larghezza, carreggiata, curve, tornanti, salite e discese, etc.). Nell'ambito delle iniziative promozionali i Centri Guida Sicura ACI-SARA riservano ai clienti privati di Mercedes che acquistano una vettura nuova Mercedes-Benz o smart, la possibilita' di acquistare i corsi di guida sicura auto riservati ai privati ad un prezzo scontato del 30%. L'ACI intende realizzare attraverso ACI Vallelunga una rete di Centri di Guida Sicura sull'intero territorio nazionale per consentire la facile fruibilita' degli stessi dai cittadini, ovviamente tutti con gli stessi standard infrastrutturali e di metodologia didattica. Ad oggi sono operativi 2 Centri: quello di Roma Vallelunga e Milano Lainate. Per il futuro sono previsti 2 ulteriori Centri di Guida Sicura, uno presso Binetto in provincia di Bari ed un altro in Sicilia. (ITALPRESS). sat/com 31-Mag-21 12:17