Stefania Orlando lascia Twitter. Ecco le probabili motivazioni

Stefania Orlando ha disattivato in questi giorni il proprio profilo Twitter, se infatti si cerca il suo nome su Twitter compare una schermata in cui viene spiegato che al momento non è possibile caricare i tweet dell’utente in questione.

In rete sono subito circolate alcune indiscrezioni che però sarebbero del tutto infondate, ragione che ha spinto l’ex gieffina a postare una storia su Instagram in cui smentisce categoricamente che il motivo del suo abbandono di Twitter sia legato a determinate teorie.

Per alcuni utenti e alcuni siti, la showgirl avrebbe deciso di abbandonare il social in seguito agli attacchi subiti dalle fan di Dayane Mello. Gli scorsi giorni la modella brasiliana ha subito la drammatica perdita della propria madre, e la Orlando, attraverso le sue Instagram stories ha pubblicamente fatto le condoglianze alla ex coinquilina del Gf Vip 5.

Visti i rapporti non rosei tra le due nella Casa, alcune fan di Dayane Mello avrebbero rivolto gravi attacchi nei confronti della showgirl, dandole dell’ipocrita, ragione per cui, secondo le ipotesi circolate, Stefania avrebbe deciso di lasciare la piattaforma social.