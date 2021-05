Tennis: Top 10 Wta invariata, Barty regina, Giorgi al n.80

Stabili anche la altre due azzurre tra le cento, Paolini e Trevisan ROMA (ITALPRESS) – Alla vigilia del Roland Garros la top ten del ranking femminile pubblicato dalla Wta è assolutamente immobile. In testa c'è sempre Ashleigh Barty, al comando per la settantunesima settimana consecutiva (la settantacinquesima complessiva): l'australiana ha 2.714 punti di vantaggio sulla giapponese Naomi Osaka, mentre sul terzo gradino del podio c'è sempre la rumena Simona Halep, con 941 punti di distacco dalla nippo-americana. Al quarto posto c'è la bielorussa Aryna Sabalenka, che precede la statunitense Sofia Kenin, quinta, l'ucraina Elina Svitolina, sesta, mentre al settimo posto c'è la canadese Bianca Andreescu. Posizioni invariate anche per la statunitense Serena Williams, ottava, per la polacca Iga Swiatek, nona, e per la ceca Karolina Pliskova, decima. Camila Giorgi mantiene la leadership azzurra: la 29enne di Macerata è stabile al numero 80. Posizioni invariate anche per per Jasmine Paolini (91) e per Martina Trevisan (97). Stesso discorso anche per Sara Errani, sempre sulla poltrona numero 105, ed Elisabetta Cocciaretto, 113. Fanno un passo indietro, invece, Giulia Gatto Monticone, 172esima, e Martina Di Giuseppe, 194esima. (ITALPRESS). mc/red 31-Mag-21 11:30