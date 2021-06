Calcio: Bayern. Rescissione anticipata con Rummenigge, in arrivo Kahn

Il presidente del cda del club tedesco lascerà il 30 giugno per fare spazio all'ex portiere MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Karl-Heinz Rummenigge ha firmato la rescissione del contratto con il Bayern Monaco e il suo ultimo giorno da presidente del consiglio di amministrazione della società bavarese sarà il prossimo 30 giugno. Lo rendono noto Sport Bild e Die Welt, spiegando che si tratta di una rescissione anticipata dal momento che l'ex attaccante era sotto contratto fino al 31 dicembre 2021. Secondo la stampa tedesca, sarebbe stato proprio Rummenigge a sponsorizzare l'arrivo dell'ex portiere Oliver Kahn con qualche mese di anticipo, in modo da insediarsi in tempo per guidare il club sin dall'inizio della prossima stagione. (ITALPRESS). ari/red 01-Giu-21 12:11