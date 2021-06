Calcio: “Le Parisien”, Psg sulle tracce di Donnarumma

Francesi interessati nonostante il fresco rinnovo di Navas PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Destinato a lasciare il Milan dopo la mancata intesa sul rinnovo, con i rossoneri che hanno già provveduto a sostituirlo con Maignan, Gigio Donnarumma sembra essere tornato nel mirino del Paris Saint Germain. Il club francese ha sotto contratto diversi portieri e ha da poco rinnovato Navas fino al 2024 ma, riporta "Le Parisien", davanti all'opportunità di ingaggiare a parametro zero il numero uno della Nazionale italiana, già monitorato nel 2017 prima che rinnovasse col Milan, non si tirerebbe indietro. Anche perchè Navas non è più giovanissimo e con Donnarumma il Psg si assicurerebbe in anticipo il sostituto. (ITALPRESS). glb/red 01-Giu-21 17:38