Calcio: Real. Ancelotti priorità Perez, tecnico Everton verso ritorno

Secondo Marca adesso sarebbe lui il favorito per la panchina dei blancos MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – I contatti riferiti ieri sera da Cadena Ser stanno diventando qualcosa di molto più grande. Secondo i siti dei quotidiano spagnoli "AS" e "Marca", infatti, Carlo Ancelotti è più che un'ipotesi per la panchina del Real Madrid. L'attuale tecnico dell'Everton sarebbe la prima scelta del presidente Florentino Perez che non ha dimenticato i due anni vissuti insieme tra il 2013 e il 2015, quando arrivò anche una Champions League. I contatti sarebbero in corso da una settimana e l'italiano sarebbe felice di tornare a Madrid, tanto che, secondo "Marca", adesso è lui il favorito a prendere il posto di Zinedine Zidane, mentre "AS" lo mette al terzo posto dietro Pochettino e Raul, ma nettamente davanti a Conte le cui richieste avrebbero allontanato i dirigenti blancos. Sotto contratto fino al 2024 con i Toffees, secondo la "SER" Ancelotti non avrebbe difficoltà a liberarsi tanto che il club di Liverpool starebbe già cercando un sostituto. Ancora "AS" riferisce che l'allenatore di Reggiolo avrebbe rifiutato un'offerta dell'Inter, ma non direbbe no al suo ritorno al Real. 01-Giu-21