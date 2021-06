Calcio: Ufficiale, Mkhitaryan resta alla Roma nella prossima stagione

L'armeno ritroverà così Mourinho, suo ex allenatore allo United ROMA (ITALPRESS) – Henrikh Mkhitaryan resta un giocatore della Roma anche per la prossima stagione. Lo ha ufficializzato il club giallorosso con un tweet. Il 32enne centrocampista armeno è arrivato a Trigoria nel 2019, collezionando con la maglia giallorossa 56 presenze e 22 gol. Reduce in questa annata da un infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi, 'Miki', come lo chiamano i tifosi capitolini, ritroverà dunque Josè Mourinho, suo allenatore ai tempi del Manchester United. (ITALPRESS). mc/red 01-Giu-21 18:58