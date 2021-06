Calciomercato: Barça. Ufficiale ingaggio di Garcia, contratto di 5 anni

Il difensore, cresciuto nelle giovanili azulgrana, arriva a parametro zero dal Manchester City BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Barcellona ha ufficializzato il ritorno di Eric Garcia. Il difensore, in arrivo dal Manchester City a parametro zero, ha firmato un contratto fino al 2026 con il club azulgrana e avrà una clausola rescissoria di 400 milioni. Il nazionale spagnolo, classe 2001, è cresciuto nelle giovanili della squadra catalana che ha frequentato dal 2008 al 2017, poi il trasferimento al City di Pep Guardiola dove ha debuttato in prima squadra il 18 dicembre del 2018, poche settimane prima di festeggiare il suo 18esimo compleanno. Nel pomeriggio la presentazione. (ITALPRESS). ari/red 01-Giu-21 10:26