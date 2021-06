Calciomercato: Sampdoria. Quagliarella rinnova per un’altra stagione

L'attaccante, classe 1983, in blucerchiato fino al 30 giugno 2022 GENOVA (ITALPRESS) – Fabio Quagliarella e la Sampdoria insieme anche nella prossima stagione. Lo ufficializzano in una nota il presidente Massimo Ferrero e il club di Genova, sottolineando che "Per la soddisfazione di tutti l'attaccante – 233 presenze e 99 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2022". In carriera Quagliarella, classe 1983, ha vestito le maglie di Torino, Florentia Viola, Chieti, Ascoli, Udinese, Napoli, Juventus e appunto Sampdoria, oltre a quella di tutte le Nazionali azzurre. (ITALPRESS). ari/red 01-Giu-21 11:31