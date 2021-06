Motomondiale: Rossi “Ottimista per Barcellona, stiamo crescendo”

Morbidelli: "Mi aspetto di essere competitivo come lo scorso anno" MONTMELO' (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Quello di Barcellona è uno dei miei circuiti preferiti e mi diverto sempre a correre qui. Ho anche alcuni splendidi ricordi, per cui sono ottimista in vista del Gp di Catalunya, anche perchè siamo anche migliorati nel corso del weekend al Mugello, sono riuscito a fare alcuni sorpassi e alla fine a chiudere fra i primi dieci". Valentino Rossi è a caccia di conferme e ulteriori progressi in Catalogna, dopo il crescendo nello scorso weekend che lo ha visto acciuffare la decima piazza nel Gran Premio d'Italia, primo piazzamento stagionale nella Top Ten. Ora Barcellona, dove lo scorso anno stava lottando per la vittoria prima che una caduta mettesse fine alla sua gara e dove, nella classe regina, vanta 4 pole, 14 podi e sette successi. "Al Mugello non è arrivato il risultato che volevamo davvero ma stiamo migliorando ed è bello arrivare al successivo Gp con qualche punto in tasca. Speriamo di portare questa positività a Barcellona, continuare a migliorare e vediamo cosa possiamo fare". Deciso a riscattare l'ultimo weekend l'altro pilota del team Petronas, Franco Morbidelli, che nella passata stagione sfiorò il podio chiudendo quarto. "Barcellona è un altro tracciato storico e spero andrà bene – le sue parole – Lo scorso anno siamo stati veloci lì, ho fatto la pole per cui abbiamo delle buone indicazioni per l'assetto. Mi aspetto di essere sullo stesso livello della scorsa edizione, non so se basterà per essere ancora davanti perchè è un circuito difficile ma cercheremo di fare del nostro meglio. Non vedo l'ora di andare in pista". (ITALPRESS). glb/red 01-Giu-21 13:46