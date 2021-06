Tennis: Paolini al secondo turno del Roland Garros

La toscana supera in due set Stefania Voegele PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo Camila Giorgi e Martina Trevisan anche Jasmine Paolini ha esordito vittoriosamente al Roland Garros, secondo Slam stagionale che si sta disputando sulla terra rossa parigina. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 91 Wta, ha sconfitto 7-5 6-1, in un'ora e 218 minuti di partita, la svizzera Stefanie Voegele, numero 131 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. La tennista toscana, alla terza partecipazione al Roland Garros dove lo scorso anno per la prima volta ha superato un turno, dovrà ora vedersela con la greca Maria Sakkari, numero 18 del ranking e 17 del seeding, che ha liquidato per 6-4 6-1 la qualificata ucraina Zavatska: non ci sono precedenti. (ITALPRESS). glb/red 01-Giu-21 13:13