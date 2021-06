Basket: A1 donne, Sesto ingaggia l’ala grande Trucco

La piemontese indosserà la prossima stagione la maglia rossonera n.18 SESTO SAN GIOVANNI (ITALPRESS) – Innesto dal grande potenziale in casa Allianz Geas: l'ala grande di 191 cm Valeria Trucco la prossima stagione indosserà i colori rossoneri con la maglia numero 18. Nata a Torino nel 1999, dopo essersi fatta le ossa in serie B, Trucco passa giovanissima nel massimo campionato nel 2015 con Battipaglia, dove rimane anche nella stagione successiva. Poi, il ritorno in Piemonte, per giocare in A1 con Torino (dal 2017 al 2019: miglior stagione nel 2018-19 con 9.6 punti, 6 rimbalzi e 1.8 assist di media) e nella serie cadetta ancora con la sua Moncalieri (dal 2018 al 2020). Dopo un anno passato esclusivamente in A2 con la squadra piemontese (8.5 punti e 7 rimbalzi di media), Trucco vola in Sicilia per giocare con la Passalacqua Ragusa, con la quale, nella scorsa stagione, a fronte di un minutaggio più limitato, entra nei meccanismi di una squadra ambiziosa e di prima fascia terminando con 3.6 punti e 3.5 rimbalzi. E ora, l'approdo a Sesto, dove proverà a far valere le proprie grandi doti fisiche, la buona mano da dentro l'area e anche dalla distanza. (ITALPRESS). mc/com 02-Giu-21 09:49