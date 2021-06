Basket: Nets superano primo turno play-off Nba, ok Nuggets e Suns

Brooklyn vince gara-5 e chiude sul 4-1 la serie con i Boston Celtics NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dopo i Milwaukee Bucks, anche i Brooklyn Nets superano il primo turno del tabellone dei play-off della Easter Conference dell'Nba. Il quintetto della 'Big Apple' chiude sul 4-1 la serie con i Boston Celtics, vincendo gara-5 per 123-109 di fronte ai quasi 15mila spettatori del Barclays Center. James Harden illumina la scena finendo a referto con 34 punti e con lo scettro di top-scorer della serata. Nella Western Conference, servono due supplementari per decidere gara-5 tra Portland Trail Blazers e Denver Nuggets: nonostante i 55 punti di un immenso Damian Lillard, la spuntano per 147-140 i texani, che si portano così sul 3-2 nella serie. Ed è ancora in bilico anche la serie di primo turno tra i campioni in carica dei Los Angeles Lakers e i Phoenix Suns, che si aggiudicano nettamente gara-5 per 115-85, volando così sul 3-2 con 30 punti di Devin Booker, il più prolifico dell'incontro. (ITALPRESS). mc/red 02-Giu-21 10:21