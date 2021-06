Calcio: Al Mubarak assicura “Troveremo il sostituto di Aguero”

Il presidente del Manchester City: "Pronti a investire per la squadra" ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo perso una leggenda importante con Sergio Aguero. Sarà difficile trovare qualcuno della stessa taglia, ma ci riusciremo. Ci sono diverse aree del gruppo che necessitano di investimenti, inclusa la squadra. Neanche troppi. Non è una questione di numeri ma di qualità". A rassicurare i tifosi del Manchester City dopo la partenza del 'Kun' Aguero è lo stesso presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, pronto dunque ad investire per consegnare a Pep Guardiola una squadra sempre all'altezza degli obiettivi. "Vincere il titolo non significa che devi sederti e godertela. Sarebbe l'errore più grande – spiega Al Mubarak sul sito ufficiale dei Citizens – Piuttosto, ora è il momento di lanciare un messaggio forte, che non c'è soddisfazione nel solo vincere il campionato". (ITALPRESS). mc/red 02-Giu-21 11:32