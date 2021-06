Calcio: Barça. Koeman verso la conferma, Laporta impone 4-3-3

Il presidente chiede all'olandese un calcio più offensivo e il modulo più caro al club BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un altro anno insieme, a patto che il Barcellona giochi con il 4-3-3. Secondo SER Catalunya questa la condizione posta da Joan Laporta per la conferma di Ronald Koeman sulla panchina azulgrana. L'olandese è sotto contratto fino al 2022, il presidente è pronto a confermarlo, ma chiede un calcio più offensivo e vicino alla storia del club, non un problema per Koeman se l'organico, a differenza di quanto accaduto nella stagione appena conclusa, glielo consentirà. Secondo la stampa spagnola entro venerdì dovrebbe arrivare l'ufficialità della conferma del tecnico. (ITALPRESS). ari/red 02-Giu-21 15:48