Calcio: Francia. Verso una Ligue 1 con 18 squadre, il via dal 2023

L'ufficialità dovrebbe arrivare domani dopo l'assemblea generale della Lega PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Un campionato più snello. I club francesi sono pronti a ridurre da 20 a 18 il numero delle squadre della Ligue 1, ovvero il massimo campionato nazionale. L'ufficialità, dopo l'acceso consiglio di oggi, dovrebbe arrivare domani in seguito all'assemblea generale della LFP. Il format, però, cambierà non da subito ma dalla stagione 2023-2024, mentre nel 2022-2023 saranno quattro le squadre a retrocedere in B e due le promozioni dalla Ligue 2. (ITALPRESS). ari/red 02-Giu-21 16:11