Calcio: Italiano rinnova con lo Spezia, contratto fino al 2023

Il tecnico sposa così in pieno il progetto della proprietà americana LA SPEZIA (ITALPRESS) – Sarà ancora Vincenzo Italiano a guidare gli aquilotti dello Spezia nella prossima stagione di Serie A. Il tecnico siciliano dopo alcuni giorni di riunioni e confronti con l'AD Nishant Tella, ha trovato l'accordo sia sui programmi futuri della società, sia sotto l'aspetto economico. Il tecnico che in due anni ha portato prima lo Spezia in A e poi ottenuto una salvezza molto difficile, aveva diverse richieste ad iniziare dai contatti avuti con la Lazio e dalle pressioni di Verona e Sampdoria, ma ha sposato il progetto di crescita propostogli dalla nuova proprietà americana capitanata da Robert Platek. L'area tecnica lavorerà soprattutto su tecniche di scouting avanzate e portate avanti da anni dal nuovo responsabile Andrew Ramsey, con Italiano più coinvolto anche nella scelta dei giocatori. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 2023, con opzione per un altro anno a una cifra che si avvicina, compresi bonus, a un milione di euro a stagione. (ITALPRESS). el/mc/red 02-Giu-21 18:23