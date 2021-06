Calcio: Morata “Anno complicato, non so dove giocherò”

La punta della Juve, in prestito dall'Atletico: "A Madrid sto bene" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "E' stato un anno complicato. Alla fine, però, in Nazionale la stagione non conta. L'importante è che tu abbia fatto bene e che dia tutto per vincere". Alvaro Morata parla così dal ritiro della Spagna, tra le big del prossimo Europeo. Ai microfoni di 'Radio Marca', il 29enne attaccante della Juventus, in prestito dall'Atletico Madrid, fresco trionfatore in Liga, ammette di non aver ancora chiaro il suo futuro: "Non so chi sarà il mio prossimo allenatore. Abbiamo una casa a Madrid e stiamo molto bene lì. Negli ultimi 6-7 anni, è l'estate in cui sono più sereno. Quando decideranno, sarò più calmo", ha ammesso Morata. (ITALPRESS). mc/red 02-Giu-21 12:05