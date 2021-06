Calcio: Wolfsburg. Van Bommel è il nuovo allenatore

L'ex centrocampista, dopo l'esperienza da tecnico al Psv, guiderà il club tedesco ROMA (ITALPRESS) – Quarto in Bundesliga e quindi qualificato per la Champions League, il Wolfsburg giocherà nella prossima stagione sotto la direzione tecnica di Mark Van Bommel, ingaggiato fino al 2023. L'ex capitano della nazionale olandese e del Bayern Monaco, vincitore di una Champions con il Barcellona nel 2006 e anche ex Milan, vivrà in Bundesliga la sua seconda esperienza in panchina dopo aver guidato il PSV Eindhoven dal 2018 al dicembre 2019. Succede a Oliver Glasner, partito per allenare l'Eintracht Francoforte. "Sono felice di questo arrivo a Wolfsburg e sono molto entusiasta del nuovo ambiente, delle persone e del compito che mi aspetta", ha detto il tecnico olandese. (ITALPRESS). mc/red 02-Giu-21 15:13