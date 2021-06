Calciomercato: Barça. Pjanic verso ritorno in A, ipotesi Juve e Inter

Il centrocampista bosniaco sarebbe felice di tornare in bianconero e di ritrovare Allegri BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un'avventura di un anno, tutto qui. L'esperienza di Miralem Pjanic come centrocampista del Barcellona sembra già ai titoli di coda, tanto che il sito del quotidiano catalano "Sport" apre con questa notizia, spiegando che l'obiettivo del bosniaco è tornare in Italia. Due le piste da seguire: il ritorno alla Juve dopo appena una stagione e lo scambio con Arthur che non ha funzionato neanche per il brasiliano, o una nuova sfida all'Inter che sarebbe interessato al regista ex Roma. L'entourage del giocatore e il Barça ne stanno già discutendo, anche perchè i club interessati non mancano. Non solo in Italia, ma anche in Inghilterra dove piace al Chelsea. La priorità del bosniaco, però, sarebbe la Serie A, magari il ritorno alla Juventus con Allegri in panchina. Secondo "Sport", dal momento che al Barça piacciono da anni Bentancur e De Ligt, si potrebbe avviare una nuova trattativa che prevede lo scambio di cartellini, ma sia il centrocampista uruguaiano che il centrale olandese fanno parte del nuovo progetto di Allegri. (ITALPRESS). ari/red 02-Giu-21 15:29