Calciomercato: ManCity. Sterling e Jesus al Tottenham per avere Kane

I Citizens pronti a inserire due giocatori nella trattativa per il bomber degli Spurs LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Un vero centravanti dopo l'addio di Sergio Aguero (il Kun ha firmato per il Barcellona). Questo il primo obiettivo dei campioni d'Inghilterra e vicecampioni d'Europa del Manchester City. Pep Guardiola ha già scelto il nome del numero 9 che vorrebbe al centro del suo attacco: si tratta di Harry Kane, stella del Tottenham e capitano dell'Inghilterra. Il giocatore ritiene di aver concluso la sua avventura con gli Spurs, anche se il possibile arrivo di Antonio Conte potrebbe cambiare le carte in tavola. Intanto i Citizens sono al lavoro per assicurarsi il cartellino del bomber e, per convincere il club londinese, sarebbero pronti a inserire nella trattativa il nazionale inglese Raheem Sterling e il brasiliano Gabriel Jesus. Difficile trattare con il presidente Daniel Levy, uno abituato a ricavare il massimo dalla cessione di ogni suo tesserato, che sia un calciatore o un allenatore, ma i cartellini di due giocatori comunque importanti, più un conguaglio economico, potrebbero convincerlo a lasciar partire Kane. 02-Giu-21