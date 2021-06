Chiara Ferragni, si è vaccinata contro il Covid e questa mattina del 2 giugno ha postato sul suo profilo Instagram la fotografia della somministrazione. «Sono veramente felice perché mi sembra finalmente di vedere una luce dopo un anno e mezzo che ci è stato rubato della nostra vita», ha poi affermato nelle “storie” di Instagram la moglie di Fedez: «Vaccinatevi tutti, da stasera sono aperte in Lombardia le iscrizioni anche per gli under 30. Mi raccomando, è l’unico modo per uscire da questo incubo».

Il suo messaggio a corredo dello scatto sta facendo il giro del web ed è un invito a vaccinarsi per porre fine all’incubo che dura da un anno e mezzo. L’imprenditrice digitale ha espresso la sua felicità per questo momento.

La foto è stata condivisa anche dal marito Fedez perché entrambi intendono sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della campagna di vaccinazione e sfruttare la notorietà e il loro potere sui social per una buona causa.