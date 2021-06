Euro2020: Atalantino Miranchuk nella lista dei 26 della Russia

La squadra del ct Cercesov potrà ascoltare e cantare l'inno nazionale MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il ct della Russia, Stanislav Cercesov, ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori per gli Europei (11 giugno-11 luglio). Tra questi, il centrocampista dell'Atalanta Aleksei Miranchuk. Portieri: Yuri Dyupin (Rubin), Matvei Safonov (Krasnodar), Anton Shunin (Dinamo Mosca). Difensori: Georgi Dzhikiya (Spartak Mosca), Igor Diveev (Cska Mosca), Yuri Zhirkov (Zenit), Vyacheslav Karavaev (Zenit), Fedor Kudryashov (Antalyaspor), Andrei Semenov (Akhmat), Mario Fernandes (Cska Mosca). Centrocampisti: Dmitri Barinov (Lokomotiv Mosca), Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv Mosca), Maksim Mukhin (Cska Mosca), Aleksandr Golovin (Monaco), Daniil Fomin (Dinamo Mosca), Roman Zobnin (Spartak Mosca), Alexei Ionov (Krasnodar), Daler Kuzyayev (Zenit), Andrei Mostovoy (Zenit), Magomed Ozdoev (Zenit), Denis Makarov (Rubin), Aleksei Miranchuk (Atalanta), Denis Cheryshev (Valencia). Attaccanti: Artem Dzyuba (Zenit), Anton Zabolotny (Cska Mosca), Aleksandr Sobolev (Spartak Mosca). La Russia è inserita nel Gruppo B con Danimarca, Finlandia e Belgio. Nel frattempo, nonostante le sanzioni per il 'doping di stato', la nazionale russa ha avuto il via libera per ascoltare e cantare il proprio inno agli Europei. (ITALPRESS). mc/red 02-Giu-21 13:40