Pessina resta invece aggregato al gruppo della Nazionale ROMA (ITALPRESS) – Dopo l'ufficializzazione della lista dei 26 Azzurri per l'Europeo, il difensore della Roma Gianluca Mancini e l'attaccante del Napoli Matteo Politano hanno lasciato questa mattina il ritiro della Nazionale per far rientro al club di appartenenza. Il centrocampista dell'Atalanta Matteo Pessina, anch'egli 'tagliato' dal ct Roberto Mancini, resta invece aggregato al gruppo. (ITALPRESS). mc/com 02-Giu-21 09:45