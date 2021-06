Motomondiale: Quartararo “Spero di dimenticare subito il Mugello”

Il pilota francese: "Non vedo l'ora che arrivi week-end in Catalogna" ROMA (ITALPRES) – "Non vedo l'ora che arrivi il prossimo round in Catalogna. È un po' triste dirlo, ma in un certo senso spero di dimenticare lo scorso fine settimana". Nonostante il successo ottenuto al Mugello, Fabio Quartararo non ha potuto gioire granché, vista la tragica morte in pista di Dupasquier. "Anche se ho corso una delle migliori gare della mia vita, è stata una domenica buia – sottolinea il pilota francese della Yamaha, leader della classifica mondiale della motoGp – Certo, continueremo a ricordare Jason, ma sono pronto per iniziare un nuovo weekend di gara. Mi piace la pista di Catalunya, qui ho vinto l'anno scorso con la Yamaha, quindi penso che possiamo fare un buon lavoro. Faremo del nostro meglio". "Il GP d'Italia è stato per noi un fine settimana da dimenticare, per vari motivi – gli fa eco il compagno di scuderia Maverick Vinales – I miei pensieri sono ancora agli amici, la famiglia e il team di Jason, ma dobbiamo anche fare dei passi seri questo fine settimana". "Continueremo a lavorare per capire cosa funziona e cosa e perché. Mi è già successo un paio di volte di essere veloce durante il turno di prove, ma poi improvvisamente ho perso quel feeling con la moto più avanti nel fine settimana. Dobbiamo migliorare trovando un buon assetto solo nelle prime due sessioni di prove libere da 45 minuti. Di sicuro – termina lo spagnolo – spingeremo di nuovo in questo fine settimana". (ITALPRESS). mc/com 02-Giu-21 14:30