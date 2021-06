La tennista toscana si è arresa in tre set alla rumena Cirstea PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Martina Trevisan si ferma al secondo turno del Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. La 29enne tennista toscana, n.97 Wta, capace di raggiungere i quarti a Parigi lo scorso ottobre, si è arresa in tre set alla rumena Sorana Cirstea, n.54 del ranking, vincente con il punteggio di 6-4 3-6 6-4. (ITALPRESS). mc/red 02-Giu-21 14:00