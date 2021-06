Euro2020: infortunio Alexander-Arnold preoccupa Southgate

Per il terzino dell'Inghilterra sospetto problema muscolare LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Inghilterra in ansia per Trent Alexander-Arnold, uscito per un infortunio nei minuti finali dell'amichevole vinta di misura contro l'Austria. "Non è stato bello vederlo lasciare così il campo", ha ammesso il commissario tecnico inglese Gareth Southgate. "Ne sapremo di più nel giro di 24-48 ore – ha aggiunto – sembra un problema muscolare alla coscia ma ancora è impossibile capirne l'entità. È devastante, ha lavorato tanto per conquistare un posto agli Europei: spero che l'infortunio non sia serio". (ITALPRESS). pal/red 03-Giu-21 11:47