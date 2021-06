Motomondiale: Frattura al radio, Rins salta Gp di Catalunya

Sfortunata caduta in bici per il pilota della Suzuki BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Niente Gran Premio di Catalunya per Alex Rins. Il pilota spagnolo della Suzuki è stato vittima di una caduta mentre si allenava in bici sul tracciato che da domani ospiterà il motomondiale e gli accertamenti a cui è stato sottoposto all'Universitari Dexeus Hospital di Barcellona hanno evidenziato una frattura al radio del braccio destro. Rins sarà operato domani, fa sapere il suo team. (ITALPRESS). glb/red 03-Giu-21 16:43