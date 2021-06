Motomondiale: Marquez “Da casa dimentichi quanto sia dura una MotoGp”

Lo spagnolo pronto per il gp di Catalunya "Sarà bello avere i fan" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Quando torni a gareggiare è perché ti senti più o meno pronto a salire in sella, ma quello che mi ha sorpreso di più è quanto sia impegnativa una MotoGP. Da casa un po' te ne dimentichi: in palestra puoi sentirti pronto quanto vuoi, ma quando sali in sella ci sono tante forze diverse". Così Marc Marquez alla viglia del week-end del GP di Catalunya. "Sarà bello avere i fan, mi auguro sia la strada per il futuro – prosegue il pilota spagnolo della Honda in conferenza stampa – Al Mugello è stato difficile come tutte le altre settimane, ma cercheremo ancora una volta di fare un passo avanti per proseguire nel nostro percorso. Vedremo se riusciremo a migliorare il feeling. È difficile capire cosa succede con la moto sul tracciato: sono tornato alla moto di Jerez del 2020 ma anche questa non andava bene, mi sono detto che avevo solo bisogno di kilometri. Sento molto la differenza di guida tra quando guido da fresco o da stanco". Nonostante ciò, Marquez difende il lavoro della Honda. "Negli ultimi anni è stata una moto difficile ma vincente, abbiamo dei punti deboli ma penso che il potenziale ci sia. Sta lavorando per dare una moto migliore ai propri piloti ma ci rendiamo conto che i problemi fisici incidono sul livello di competitività", conclude l'ex campione del mondo. (ITALPRESS). spf/pal/red 03-Giu-21 17:55