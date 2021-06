Motomondiale: Pramac Racing conferma Zarco e Martin per il 2022

Paolo Campinoti "Molto soddisfatti di poter continuare il progetto" ROMA (ITALPRESS) – Johann Zarco e Jorge Martín difenderenno i colori del team Pramac Racing anche per la prossima stagione di MotoGP. Lo annuncia la squadra italiana in un comunicato confermando il 30enne francese e il 23enne spagnolo. "Dopo i primi sei GP, Zarco occupa la seconda posizione in classifica generale con tre podi, mentre Martín, esordiente quest'anno nella classe regina, ha ottenuto uno splendido terzo posto nella seconda gara in Qatar, ma è stato poi vittima di un brutto incidente a Portimao, che lo ha tenuto fuori dai GP fino a questo weekend – scrive il team Pramac Racing – Entrambi i piloti, sotto contratto direttamente con Ducati, potranno disporre il prossimo anno delle Desmosedici GP 2022". "Siamo molto soddisfatti di poter continuare questo 'progetto' con Johann e Jorge, due ragazzi con cui ci troviamo molto bene e con i quali stiamo raggiungendo ottimi risultati. Sia noi che Ducati crediamo fermamente nelle loro capacità: non potremmo essere più felici", ha dichiarato Paolo Campinoti, Chief Executive Officer. "Johann e Jorge quest'anno si sono inseriti benissimo nel team Pramac Racing per cui, insieme a Paolo Campinoti e Francesco Guidotti, abbiamo deciso di proseguire con loro per il 2022 – ha aggiunto Paolo Ciabatti, Corse Sporting Director – Ad entrambi metteremo a disposizione le moto ufficiali anche per la prossima stagione e siamo certi che ci daranno ancora molte soddisfazioni". (ITALPRESS). pal/red 03-Giu-21 10:21