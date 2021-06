Motomondiale: Quartararo “Bandiera svizzera? Omaggio a Dupasquier”

Il leader della MotoGp "Il circuito del gp di Catalunya mi piace" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "La bandiera svizzera sul podio? E' stato un week-end difficile, penso che tutti abbiamo gareggiato per Dupasquier al Mugello. Volevo rendergli omaggio, non è facile per nessuno cercare di dimenticare quello che è successo". Queste le parole di Fabio Quartararo, leader della classifica mondiale di MotoGP, in conferenza stampa alla vigilia del week-end del GP di Catalunya. Dopo il trionfo in Italia con dedica a Dupasquier, il pilota francese ha consolidato il primo posto in classifica. "Sono contento, l'anno scorso non era facile essere veloce. Avevo un po' di difficoltà, dai test del Qatar ho sentito il feeling che ritornava grazie ai miglioramenti sull'anteriore e con il device che arriva: sappiamo che, se non partiamo bene, non è facile superare dopo – rimarca il pilota Yamaha – Questo circuito mi piace, si adatta bene al mio stile di guida e spero sia un ottimo fine settimana". (ITALPRESS). spf/pal/red 03-Giu-21 18:10