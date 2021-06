Peugeot, nuova 308 con morfologia rinnovata in Italia da settembre

La nuova Peugeot 308 si afferma nel suo segmento e cambia morfologia: il passo piu' lungo di 55 mm permette di allungare il corpo vettura e offre piu' spazio ai passeggeri posteriori, mentre l'altezza ridotta di 20 mm abbinata a un soft-nose allunga visivamente il cofano. Il volume del bagagliaio e` di 412 litri, di cui 28 litri di vani portaoggetti ricavati sotto il tappeto. Con gli schienali dei sedili posteriori ribaltati, il volume puo` raggiungere 1323 litri. Il modello sfoggia il nuovo logo del marchio all'interno di una calandra interamente dedicata. I proiettori anteriori sono dotati della tecnologia LED dal primo livello di allestimento. Sono arricchiti da luci diurne a forma di artiglio sul paraurti anteriore. Il nuovo volante compatto integra dei sensori in grado di individuare la presa del conducente sul volante durante l'utilizzo dei nuovi aiuti alla guida. Il quadro strumenti digitale, ubicato in linea con la visione della strada, e' caratterizzato da una dimensione di 10 pollici e, dalla versione GT, il quadro strumenti diventa tridimensionale. Quest'architettura permette al touchscreen centrale di serie, da 10 pollici e posizionato un po' piu' in basso del quadro strumenti digitale, di essere piu' vicino alla mano del conducente, integrandosi in modo naturale al centro del volume generale della plancia. La vettura conserva il principio dello schermo centrale 'driver oriented' ed ottimizza l'ergonomia di guida. Lo stesso vale per la consolle centrale, volutamente aperta verso il passeggero. Il nuovo esemplare e' costruito a partire da un'evoluzione della piattaforma multi-energia EMP2 (Efficient Modular Platform), che permette di avere una gamma completa di versioni elettrificate, compresa una versione 100% elettrica su questo modello. Sin dal lancio, sono disponibili due versioni ibride plug-in: Hybrid 225 e-EAT8, con due ruote motrici, un motore PureTech da 180 CV (132 kW) viene abbinato ad un motore elettrico da 110 CV (81 kW), gestiti entrambi da un cambio automatico e-EAT8, a partire da 26 g di C02 al km e fino a 59 km di autonomia 100% elettrica; e Hybrid 180 e-EAT8, con 2 ruote motrici, un motore PureTech da 150 CV (110 kW) abbinato ad un motore elettrico da 110 CV (81 kW), gestiti entrambi da un cambio automatico e-EAT8, a partire da 26 g di C02 al km e fino a 60 km di autonomia 100% elettrica. La batteria agli ioni di litio ha in entrambi i casi una capacita' di 12,4 kWh e una potenza di 102 kW. Sono disponibili due tipi di caricatori a bordo. Di serie vi e' un caricatore monofase da 3,7 kW, mentre in opzione un caricatore monofase da 7,4 kW. I tempi di ricarica stimati sono, per una ricarica completa, di un'ora e 55minuti da Wallbox (32 A) 7,4 kW, con il caricatore di bordo monofase da 7,4 kW, e di sette ore e 5 minuti da una presa standard (8A) sfruttando il caricatore di bordo monofase da 3,7 kW. Nuova Peugeot 308 e' disponibile anche con motorizzazioni termiche che offrono ridotte emissioni di CO2 a partire da 117 g/km. Sono omologate Euro 6 e sono in corso di omologazione secondo il recente protocollo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures). Il nuovo modello sara' disponibile in 7 tinte di carrozzeria: Verde Olivine, Blu Vertigo, Rosso Elixir, Bianco Madreperla, Bianco Banchisa, Grigio Artense e Nero Perla. Peugeot 308 sara' lanciata in Italia a settembre 2021 e sara' prodotta nello stabilimento di Mulhouse (Fra). (ITALPRESS). bla/tvi/red 03-Giu-21 17:13