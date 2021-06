Tennis: al Roland Garros Berrettini batte Coria, Barty si ritira

Il romano vola al terzo turno, la numero 1 lascia strada a Linette PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nessun problema per Matteo Berrettini nel match di secondo turno del Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Il tennista romano, nono favorito del torneo, ha battuto nettamente in tre set l'argentino Coria, numero 94 Atp: 6-3 6-3 6-2 il punteggio in meno di due ore di gioco. Intanto il torneo femminile ha perso la numero uno al mondo: Ashleigh Barty si è ritirata per un problema fisico durante il match di 2° turno contro la polacca Magda Linette, numero 45 Wta, che era avanti 6-1 2-2 nel punteggio. Avanti senza problemi, invece, Sofia Kenin ed Elina Svitolina: l'americana, testa di serie numero 4, ha vinto il derby con Hailey Baptiste con il punteggio di 7-5 6-3, mentre l'ucraina, quinta favorita, ha battuto 6-0 6-4 l'altra statunitense Ann Li. (ITALPRESS). pal/red 03-Giu-21 13:12