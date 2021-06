Tennis: Sinner vince il derby con Mager, è al 3^ turno del Roland Garros

Prossimo ostacolo lo svedese Ymer PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si aggiudica il derby con Gianluca Mager e approda al terzo turno del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sulla terra rossa del complesso parigino. Il 19enne altoatesino, numero 18 del tabellone, si è imposto per 6-1 7-5 3-6 6-3 dopo due ore e 19 minuti di gioco e se la vedrà per un posto negli ottavi contro Mikael Ymer. Lo svedese, numero 105 del mondo, ha eliminato Gael Monfils, 14esima testa di serie, per 6-0 2-6 6-4 6-3. Precedenti in parità: successo di Sinner alle Next Gen Atp Finals di Milano nel 2019 e vittoria di Ymer a Montpellier lo scorso anno. (ITALPRESS). glb/red 03-Giu-21 16:02