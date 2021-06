Tokyo2020: Mei “Situazione migliora, saranno giochi importanti”

"So che il Cio vuole fortemente queste olimpiadi". FIRENZE (ITALPRESS) – "So che il Cio vuole fortemente queste olimpiadi. Credo che al governo giapponese non convenga eventualmente pensare ad altro". Lo ha detto il presidente della Fidal Stefano Mei parlando delle prossime Olimpiadi in programma a Tokyo dal 23 luglio. "E' chiaro che in giro per il mondo c'è ancora il virus -ha aggiunto Mei a margine di una conferenza stampa a Firenze-, lo sappiamo, però altrettanto sappiamo che la situazione sta migliorando, quindi credo che con le dovute cautele si potranno vedere dei grandi Giochi Olimpici". Mei ha anche parlato del prossimo Golden Gala in programma a Firenze il 10 giugno. "Il presidente Giani come d'altronde il Comune di Firenze ha manifestato sin dall'inizio una grandissima volontà di poter ospitare il Golden Gala Pietro Mennea, e credo che tutte le amministrazioni saranno ripagate perché sta nascendo un evento veramente importante" le parole del numero uno Fidal. "Ci sarà una bellissima e importante rappresentanza dei nostri migliori atleti. Credo che sarà un'occasione ulteriore per i nostri ragazzi di dimostrare la loro qualità e il loro valore". (ITALPRESS). lc/gm/red 03-Giu-21 16:20