Basket: Lakers eliminati dai Suns, Nuggets mettono Blazers ko

Definite altre due semifinaliste della Western Conference dell'Nba NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dopo Utah Jazz, anche Denver Nuggets e Phoenix Suns si qualificano per le semifinali della Western Conference dell'Nba. I due quintetti si aggiudicano gara-6 e chiudono sul 4-2 le rispettive serie di primo turno con Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers. Denver supera Portland per 126-115 sfruttando la vena realizzativa di Nikola Jokic, top-scorer dell'incontro con 36 punti; Phoenix ha invece eliminato i campioni uscenti dei Lakers per 113-100 con un Devin Booker 'monumentale' e capace di incidere con la bellezza di 47 punti. Ancora da decidere la serie tra Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers, con i texani in vantaggio per 3-2. Già definite invece le semifinali della Eastern Conference: Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks e Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks. (ITALPRESS). mc/red 04-Giu-21 08:02