Calcio: Bale “Con Ancelotti mi trovo bene, parleremo dopo Europei”

Il gallese rientrerà al Real dopo il prestito al Tottenham CARDIFF (GALLES) (ITALPRESS) – "So che Carlo è tornato e mi trovo benissimo con lui, non lo nego, ma adesso sono concentrato sul presente. Sono sicuro che parleremo e vedremo allora cosa succederà, penso che lo faremo una volta finiti gli Europei". Gareth Bale è destinato a rientrare al Real Madrid dal prestito al Tottenham e apre a una sua permanenza ai blancos, a cui è legato ancora da un anno di contratto, dove ritroverà come allenatore Carlo Ancelotti. "Ci siamo trovati benissimo al Real e sono sicuro che le cose gli andranno alla grande", ha aggiunto Bale dal ritiro del Galles, fra le avversarie dell'Italia nella fase a gironi di Euro2020. Bale e Ancelotti arrivarono insieme al Real nel 2013 e alla prima stagione festeggiarono la conquista della Coppa del Re e della Champions. (ITALPRESS). glb/red 04-Giu-21 17:12