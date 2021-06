Calcio: Chelsea. Giroud e Thiago Silva rinnovano fino al 2022

Sfuma l'arrivo a parametro zero del francese al Milan LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dopo Tuchel, il Chelsea blinda altri due protagonisti della splendida cavalcata in Champions. Ufficiale il rinnovo fino al 2022 di Olivier Giroud e Thiago Silva. Il club londinese fa sapere che lo scorso aprile ha esercitato l'opzione per rinnovare fino al 2022 il contratto del 34enne attaccante francese – accostato in questi giorni al Milan – che dunque la prossima stagione vestirà ancora la maglia dei Blues con cui ha vinto l'ultima Champions League. Nella massima competizione europea ha siglato 6 delle sue 32 reti stagionali. Arrivato al termine della scorsa stagione a parametro zero dal Paris Saint Germain, nella sua prima annata al Chelsea il 36enne centrale brasiliano ha invece collezionato 34 presenze e due gol. (ITALPRESS). glb/red 04-Giu-21 17:34