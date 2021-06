Calcio: Chelsea. Ufficiale il rinnovo di Tuchel, contratto biennale

Dopo il trionfo in Champions, il club di Stamford Bridge blinda il tecnico tedesco LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Thomas Tuchel e il Chelsea insieme per altri due anni. Dopo aver vinto a sorpresa la Champions League 2020-2021, il club neo-campione d'Europa ha ufficializzato il rinnovo del tecnico tedesco, arrivato a stagione in corso dopo il suo divorzio dal Psg e ingaggiato per sostituire Lampard. "Sono felice per il rinnovo e grato al club per la fiducia, è bello far parte della famiglia del Chelsea e non vediamo l'ora di inseguire insieme nostri nuovi obiettivi con l'ambizione di sempre", ha dichiarato l'allenatore tedesco. "Thomas – le parole del direttore del club, Marina Granovskaia – è diventato immediatamente parte integrante della nostra famiglia, ci ha riportato tra le prime quattro della Premier e con la Champions League vinta ha coronato una stagione straordinaria. Siamo felici della sua firma per altri due anni e non vediamo l'ora di ottenere altri risultati prestigiosi nelle prossime due stagioni" (ITALPRESS). ari/red 04-Giu-21 13:52