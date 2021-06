Calcio: Concacaf Nations League, finale tra Stati Uniti e Messico

Gli Usa di McKennie battono l'Honduras 1-0, Costarica ko ai rigori ROMA (ITALPRESS) – Saranno Stati Uniti e Messico a disputare la finale della Concacaf Nations League. In semifinale, gli Usa hanno sconfitto l'Honduras per 1-0 con la rete di Siebatcheu all'89' (nell'undici titolare, a centrocampo, lo juventino McKennie), mentre il Messico ha piegato il Costarica per 5-4 dopo i calci di rigore (0-0 dopo i supplementari). La finale per il trofeo si disputerà il 7 giugno. (ITALPRESS). mc/red 04-Giu-21 10:29