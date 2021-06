Calcio, Mancini “Vittoria di buon auspicio verso Euro2020”

Il ct soddisfatto dopo il 4-0 alla Repubblica Ceca "Bella gara" BOLOGNA (ITALPRESS) – "Una partita giocata bene e presa in modo giusto. La Repubblica Ceca è un'ottima squadra ma noi abbiamo fatto una bella gara. È di buon auspicio per l'inizio degli Europei". Queste le parole di Roberto Mancini, ct azzurro, dopo la vittoria per 4-0 dell'Italia in amichevole contro la Repubblica Ceca nell'ultimo test prima del debutto degli Azzurri ad Euro2020, in programma venerdì prossimo allo stadio Olimpico di Roma contro la Turchia. "Ci abbiamo messo dieci minuti a carburare ma poi speravo di vedere la squadra così – ha aggiunto Mancini ai microfoni della Rai – Siamo una squadra giovane che deve migliorare sotto tanti punti di vista, ma aver giocato l'ultima amichevole in questo modo è una buona cosa. Siamo una squadra offensiva ma dobbiamo avere un buon equilibrio". (ITALPRESS). spf/pal/red 04-Giu-21 22:49