Calcio: Tottenham. Conferma Kane e maxi-ingaggio per convincere Conte

Il presidente degli Spurs, Daniel Levy, deciso a strappare il sì al tecnico italiano LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Daniel Levy è un uomo molto determinato e difficile da convincere. Lo ha dimostrato nel corso degli anni, quando ha molte volte detto no alle offerte per le sue stelle a meno che non venissero soddisfatte le sue condizioni. Adesso sta usando la stessa determinazione per convincere Antonio Conte ad assumere la guida del Tottenham. Secondo il "Mirror" il numero 1 degli Spurs è pronto ad assicurare all'ex tecnico di Juve, Inter, Chelsea e Nazionale, la conferma di Harry Kane che, invece, da parte sua ha già manifestato la voglia di una nuova avventura, ma soprattutto intende garantirgli uno stipendio importante, comunque vicino alle richieste che avrebbe fatto l'allenatore italiano. Il Mirror parla di un ingaggio da 15 milioni di sterline (circa 17.5 milioni di euro). Si parla anche di calciatori e rinforzi e Conte avrebbe chiesto Matic, Giroud e tre giocatori con cui ha vinto il campionato all'Inter: Skriniar, Perisic ed Eriksen e per quest'ultimo si tratterebbe di un clamoroso ritorno al Tottenham. (ITALPRESS). ari/red 04-Giu-21 13:39