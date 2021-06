Calciomercato: Bayern Monaco. Choupo-Moting rinnova fino al 2023

"Orgoglioso di giocare in uno dei migliori club del mondo, sogno la Champions" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Eric Maxim Choupo-Moting al Bayern Monaco fino al 2023. Il club tedesco ha annunciato il rinnovo biennale dell'attaccante arrivato nella scorsa stagione a parametro zero dal Psg. Per lui 32 presenze e 9 gol. "Siamo felici che Maxim resti con noi per altri due anni – le parole di Hasan Salihamidzic -. E' un giocatore molto importante e lo ha dimostrato al suo primo anno, può essere utilizzato in diverse posizioni, ha un'ottima tecnica, molta esperienza ed è una minaccia costante per le difese avversarie, ma è importante anche per le sue qualità umane. Ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi nei prossimi due anni". "Sono orgoglioso di giocare in un club davvero speciale come il Bayern, il migliore in Germania e uno dei più grandi al mondo – ha dichiarato Choupo-Moting -. Il mio primo anno qui è stato fantastico in campo e fuori, ora pensiamo alla prossima stagione con il sogno di vincere la Champions". (ITALPRESS). ari/red 04-Giu-21 13:24