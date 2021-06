Calciomercato: Everton. Ancelotti vuole Richarlison al Real

Il brasiliano ha un contratto fino al 2024 con il club di Liverpool LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il viaggio da Liverpool a Madrid potrebbe non riguardare solo Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano, infatti, vorrebbe portare con sè al Real l'attaccante Richarlison secondo quanto riportato dalla stampa britannica. Football Insider informa che l'Everton sarebbe pronto ad ascoltare eventuali offerte per il brasiliano che ha un contratto con i Toffees fino al 2024. Nel frattempo il club lavora per sostituire Ancelotti e il principale candidato è Nuno Espirito Santo che ha lasciato il Wolverhampton. Si parla anche del possibile ritorno di David Moyes, ma il portoghese sarebbe in pole. (ITALPRESS). ari/red 04-Giu-21 12:23