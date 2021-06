Ciclismo: Bernal positivo al coronavirus

Il vincitore del Giro sarebbe dovuto rientrare in Colombia nel weekend ROMA (ITALPRESS) – Egan Bernal ha contratto il coronavirus. È la stessa Ineos Grenadiers ad annunciare in una nota che il corridore colombiano, fresco vincitore del Giro d'Italia, è risultato positivo al Covid-19 durante un controllo di routine effettuato ieri in vista del suo rientro in patria, programmato nel weekend. Bernal, che ha "sintomi lievi ma è in buona salute", assicurano, resterà dunque in isolamento e una volta guarito potrà tornare in Colombia per festeggiare con la sua gente la vittoria in maglia rosa. (ITALPRESS). glb/red 04-Giu-21 18:37