Euro2020: Nazionale. Azzurri a Bologna senza Verratti e Sensi

I due centrocampisti sono rimasti a Coverciano per continuare a seguire le terapie previste FIRENZE (ITALPRESS) – Stefano Sensi e Marco Verratti restano a Coverciano. I due centrocampisti non sono partiti con la Nazionale in direzione Bologna dove questa sera è in programma l'amichevole contro la Repubblica Ceca, ultimo test prima del debutto agli Europei, in programma l'11 giugno all'Olimpico di Roma, contro la Turchia. I due azzurri sono rimasti a Coverciano dove seguiranno le terapie previste per i rispettivi infortuni. (ITALPRESS). ari/red 04-Giu-21 13:00