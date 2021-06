Golf: Cinque azzurri ad Amburgo per l’EuroTour, ritorna il pubblico

Sul green tedesco saranno ammessi duemila spettatori al giorno ROMA (ITALPRESS) – Il Porsche European Open (5-7 giugno) quale ultimo appuntamento utile dell'European Tour per conquistare la qualificazione alla 121esima edizione dello US Open. Ad Amburgo, in Germania, saranno cinque gli azzurri in gara: Edoardo Molinari, Renato Paratore, Nino Bertasio, Francesco Laporta e Lorenzo Gagli. Non ci sarà Guido Migliozzi, già certo di un posto per lo US Open (in programma dal 17 al 20 giugno a La Jolla, in California). Il vicentino, runner up nel British Masters come nel Made in HimmerLand, ha già in tasca il pass per il terzo Major maschile del 2021 e si concederà dunque un turno di riposo. Grande novità il ritorno del pubblico, saranno 2.000 gli spettatori al giorno ammessi. (ITALPRESS). mc/com 04-Giu-21 12:16