Calcio: Premier. Guardiola miglior tecnico, Rabona-Lamela gol più bello

L'allenatore spagnolo del Manchester City eletto per la terza volta Manager of the Season LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Pep Guardiola miglior allenatore della stagione in Premier League. Il tecnico spagnolo, campione d'Inghilterra con il Manchester City, per la terza volta viene eletto Manager of the Season come accaduto già nel 2017/18 e nel 2018/19. Un tris che gli permette di eguagliare il primato di Arsene Wenger e Jose Mourinho. Meglio soltanto Sir Alex Ferguson, ma l'ex tecnico del Manchester United è irraggiungibile con ben 11 affermazioni. Guardiola ha chiuso davanti al suo "maestro", l'argentino Marcelo Bielsa del Leeds, a David Moyes, Brendan Rodgers e Ole Gunnar Solskjaer. Il Manchester City vince anche altri due premi: quello di miglior giocatore che va al difensore Ruben Dias, mentre quello di miglior giovane è stato assegnato al compagno di squadra Phil Foden, 21enne centrocampista dei Citizens e della nazionale inglese. Non è del City, invece Erik Lamela, argentino del Tottenham con un passato alla Roma. La sua meravigliosa "rabona" nel match contro l'Arsenal, ha vinto il premio come miglior gol della stagione. (ITALPRESS). ari/red 05-Giu-21 15:40